Da Paola Taverna a Roberto Fico | i parlamentari del M5s dicono addio al Parlamento

Il presidente della Camera Roberto Fico, la vicepresidente vicaria del M5s Paola Taverna, la deputata Giulia Sarti, il sottosegretario di Stato del ministero dell'Interno Carlo Sibilia. Sono solo alcuni dei membri del Movimento 5 stelle che, data la conferma del limite ai due mandati, non potranno ricandidarsi alle prossime elezioni. Fico, Taverna, Sibilia e Sarti: i parlamentari del M5s non più ricandidabili Paola Taverna si prepara alla conclusione del suo mandato da parlamentare del Movimento 5 stelle. E lo fa scrivendo un lungo post su Facebook: "Il Movimento 5 Stelle è figlio di una visione, un sogno che ha saputo farsi realtà portando nei palazzi la voce di chi non veniva ascoltato. Ringrazio tutti voi per avermi dato la ...

