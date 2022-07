Da "Montalbano" a "Distretto di Polizia": addio all'attore Roberto Nobile (Di sabato 30 luglio 2022) attore di cinema e teatro, Nobile è morto nella mattinata del 30 luglio. Amatissimo dal pubblico della tv, aveva 74 anni Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022)di cinema e teatro,è morto nella mattinata del 30 luglio. Amatissimo dal pubblico della tv, aveva 74 anni

