Cum pà | il micro panificio tra le mura di casa che sforna uno dei pani più buoni della Sardegna

(Di sabato 30 luglio 2022) A pochi minuti dal centro di Badesi, sulla costa Nordtra Isola Rossa e Porto Torres, c’è qualcuno che sta provando a innescare una piccola e allo stesso tempo grandissima rivoluzione. Quel qualcuno si chiama Enrico Cirilli e la sua determinazione, il suo coraggio e quel pizzico di follia che guida le menti più intraprendenti, ci hanno talmente conquistato che non possiamo non raccontarvi la sua storia. 43 anni, babbo marchigiano e mamma sarda, un sorriso mite, una gentilezza ormai quasi dimenticata e una lunga lista di esperienze in Italia e all’estero legate al mondoristorazione. Poco più di due mesi fa ha trasformato partesua abitazione in un laboratorio dificazione fondando CUM PÀ, una Impresa Alimentare Domestica (IAD), proprio alle porte di Badesi. One man ...

Altalex

Ha chiamato 'Pa'' il suo laboratorio , ispirandosi al concetto di condivisione di cui il pane, ... che porta avanti da anni un progetto contro lo spopolamento e per laimprenditorialità, ...E' il pane cotto nelforno "Pà" di Badesi, in provincia di Sassari, all'interno di un'abitazione. E' il primo col marchio Fatu in Domo, progetto pilota per lo sviluppo di una rete di ... Benefici e finanziamenti per avvocati: ON Imprese - Podcast Siamo andati a conoscere Enrico Cirilli e la sua Impresa Alimentare Domestica, micro laboratorio artigianale di panificazione.Guvernul a adoptat vineri ordonana de modificare a Codului fiscal, cu o serie întreaga de prevederi, printre care suprataxarea salariilor part-time, reîncadrarea microîntreprinderilor la impozitare, ...