Csx, Letta vince la sfida per il premier. E' al 59,6%. Calenda straccia Conte (Di sabato 30 luglio 2022) Non ci sono storie. Tra gli elettori di Centrosinistra, compreso il Movimento 5 Stelle, Enrico Letta vince a mani basse la sfida per la presidenza del Consiglio. Il segretario del Partito Democratico trionfa con il 59,6%, maggioranza assoluta senza se e senza... Segui su affaritaliani.it

