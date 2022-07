Csx, Letta vince a mani basse la sfida per il premier Al segretario del Pd il 59,6%. Calenda straccia Conte (Di sabato 30 luglio 2022) Non ci sono storie. Tra gli elettori di Centrosinistra, compreso il Movimento 5 Stelle, Enrico Letta vince a mani basse la sfida per la presidenza del Consiglio. Il segretario del Partito Democratico trionfa con il 59,6%, maggioranza assoluta senza se e senza... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 30 luglio 2022) Non ci sono storie. Tra gli elettori di Centrosinistra, compreso il Movimento 5 Stelle, Enricolaper la presidenza del Consiglio. Ildel Partito Democratico trionfa con il 59,6%, maggioranza assoluta senza se e senza... Segui su affaritaliani.it

carlosibilia : In queste ore sembrano diventati tutti 'coraggiosi moderati' coi quali tessere alleanze nel csx, compresi Renzi e i… - PaoloVallarano1 : @CarloCalenda @pdnetwork Penso di votare Azione+Europa comunque. Con questa legge elettorale a parità di voti la co… - Love44845319 : Ma non vedo controindicazioni al fatto che il PD voglia amalgamare forze un po’ diverse tra loro per battere la dx.… - sfnnicita : Se non sbaglio si parla poco di PdC indicati dalle coalizioni. Per il csx non può che essere del PD quindi Letta o… - Affaritaliani : Csx, Letta vince la sfida per il premier. E' al 59,6%. Calenda straccia Conte -