Cristiano Ronaldo, l’annuncio che sorprende tutti: “Domenica il re gioca” (Di sabato 30 luglio 2022) Cristiano Ronaldo giocherà l’amichevole del Manchester United contro il Rayo Vallecano. Il portoghese dopo essere tornato ad allenarsi con i Red Devils pochi giorni fa ha annunciato l’intenzione su Instagram in modo curioso. In uno degli innumerevoli post legati al suo nome, si vociferava della possibilità di vederlo in campo in uno dei match di preparazione alla prossima stagione. Tutto questo nel giorno in cui gli inglesi sono volati a Oslo per giocare oggi, sabato 30 luglio, contro l’Atletico Madrid. Il nome di Cr7 non era presente nella lista dei convocati per questa partita e lo stesso valeva per la sfida di Domenica 31 luglio con il Rayo Vallecano. Nonostante ciò il cinque volte Pallone d’Oro in risposta a un tweet che ne annunciava l’assenza ha scritto: “Domenica, il re ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)giocherà l’amichevole del Manchester United contro il Rayo Vallecano. Il portoghese dopo essere tornato ad allenarsi con i Red Devils pochi giorni fa ha annunciato l’intenzione su Instagram in modo curioso. In uno degli innumerevoli post legati al suo nome, si vociferava della possibilità di vederlo in campo in uno dei match di preparazione alla prossima stagione. Tutto questo nel giorno in cui gli inglesi sono volati a Oslo perre oggi, sabato 30 luglio, contro l’Atletico Madrid. Il nome di Cr7 non era presente nella lista dei convocati per questa partita e lo stesso valeva per la sfida di31 luglio con il Rayo Vallecano. Nonostante ciò il cinque volte Pallone d’Oro in risposta a un tweet che ne annunciava l’assenza ha scritto: “, il re ...

