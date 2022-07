Crippa e D’Incà lasciano il Movimento 5 Stelle | un nuovo partito di ex grillini in arrivo?

Leggi su open.online

(Di sabato 30 luglio 2022) L’ex capogruppo alla Camera delDavidelascia il. E poco dopo arriva lo stesso annuncio da parte del ministro dei rapporti con il Parlamento Federico. «Dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare il M5s. Si tratta per me di un gesto molto sofferto e meditato a lungo», esordisce. Poi accusa: «Ho lavorato fino all’ultimo momento utile per evitare quanto accaduto, ma i vertici hanno scelto la strada della rottura su tutti i fronti, anteponendo interessi particolari a quello generale del Paese, attraversato da una crisi senza precedenti, che va ad aggravarsi di giorno in giorno. Non comprendo più il progetto politico del M5S, troppo instabile, troppo volubile e spesso contraddittorio, che ha fatto perdere di vista ...