Cremonese | Radu | «Qui ho trovato un grande gruppo»

(Di sabato 30 luglio 2022) Le parole di, dopo l’arrivo alla: «Stiamo tutti insieme, sono qua da soli 20 giorni ma questa è veramente una famiglia» Il nuovo portiere dellaha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole. «Allahoun, mi sono integrato bene. Sarà un’annata divertente. Il mister è una persona molto motivata e ci sta trasmettendo questa carica, è una cosa positivissima. Stiamo tutti insieme, sono qua da soli 20 giorni ma questa è veramente una famiglia. Conoscevo già Zanimacchia e Ghiglione, li ho conosciuti a Genova». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 4 - 2 - 1):; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Baez, Castagnetti, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Tsadjout, Okereke. A disp.: Sarr, Ciezkowski, Ndiaye, Sernicola, Ghiglione, ...

All. Cioffi CREMONESE (3-4-2-1): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Baez, Castagnetti, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Tsadjout, Okereke. A disp.: Sarr, Ciezkowski, Ndiaye, Sernicola, Ghiglione, ...