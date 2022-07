Covid, quanto resta il virus nel corpo, la risposta ora è chiara (Di sabato 30 luglio 2022) Dal 2020 il mondo ha avuto un cambiamento storico con l’avvento della pandemia dal Covid-19. Sono 2 anni che le abitudini e la vita di quasi tutto il pianeta sono state inevitabilmente modificate, mentre la medicina continua a studiare un virus che sembra essere in continua mutazione. Ma mille domande ancora ci sono, tra le L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 30 luglio 2022) Dal 2020 il mondo ha avuto un cambiamento storico con l’avvento della pandemia dal-19. Sono 2 anni che le abitudini e la vita di quasi tutto il pianeta sono state inevitabilmente modificate, mentre la medicina continua a studiare unche sembra essere in continua mutazione. Ma mille domande ancora ci sono, tra le L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Giorgiolaporta : Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tu… - Stebox2 : RT @ElonMusk4ever: Buongiorno un caxxo!! Fatemi capire. Era positiva dopo la quarta e la colpa è del Covid? ???? Quanto meno il siero non ser… - messina_oggi : ROMA (ITALPRESS) - oOntinua la discesa dei contagi in Italia. Sono infatti 54.088 i nuovi positivi al Coronavirus (… - messina_oggi : ROMA (ITALPRESS) - oOntinua la discesa dei contagi in Italia. Sono infatti 54.088 i nuovi positivi al Coronavirus (… - CpnMro : RT @gianner: Il PD ha le idee chiare: espropriare partite iva, negozi e imprese per foraggiare lo zoccolo duro dei suoi elettori, in conti… -