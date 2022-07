Covid oggi Veneto, 5.868 contagi e 5 morti: bollettino 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.868 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. In totale in Veneto i casi attualmente positivi sono 91642. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.868 i nuovida coronavirus302022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. In totale ini casi attualmente positivi sono 91642. L'articolo proviene da Italia Sera.

