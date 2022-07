Covid oggi Sardegna, 1.184 contagi e un morto: bollettino 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.184 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.043 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 175, 4 come ieri. In isolamento domiciliare 33.802 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.184 i nuovida Coronavirus, 302022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato un. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.043 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 175, 4 come ieri. In isolamento domiciliare 33.802 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

