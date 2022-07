Covid, oggi nel Lazio 3.842 nuovi contagi e 8 morti: il bollettino aggiornato (Di sabato 30 luglio 2022) Covid, Lazio. Continua costante il monitoraggio dei casi Covid del territorio. Fondamentale per tenere sotto controllo l’andamento e far fronte a una possibile ondata del prossimo autunno, (di cui già si parla). Ecco quindi il bollettino aggiornato per oggi, sabato 30 luglio. Leggi anche: Quarta dose nel Lazio, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare Covid oggi 30 Luglio 2022 oggi nel Lazio, su un totale di 25.451 tamponi, si sono registrati: 3.842 nuovi casi positivi 8 decessi 1.111 riceoverati 64 terapia intensive 5.993 i guariti Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 1.736. Il bollettino delle Asl Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022). Continua costante il monitoraggio dei casidel territorio. Fondamentale per tenere sotto controllo l’andamento e far fronte a una possibile ondata del prossimo autunno, (di cui già si parla). Ecco quindi ilper, sabato 30 luglio. Leggi anche: Quarta dose nel, le prenotazioni dalle 20 di stasera: ecco come fare30 Luglio 2022nel, su un totale di 25.451 tamponi, si sono registrati: 3.842casi positivi 8 decessi 1.111 riceoverati 64 terapia intensive 5.993 i guariti Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 1.736. Ildelle Asl Asl ...

