Covid oggi Lazio, 3.842 contagi e 8 morti. A Roma 1.736 nuovi casi (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.633 tamponi molecolari e 21.818 antigenici con un tasso di positività al 15%. I ricoverati sono 1.111 i ricoverati, 4 in meno da ieri, 64 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri, e 5.993 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.736. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 578 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 556 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.842 ida Coronavirus, 30 luglio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.633 tamponi molecolari e 21.818 antigenici con un tasso di positività al 15%. I ricoverati sono 1.111 i ricoverati, 4 in meno da ieri, 64 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri, e 5.993 i guariti. Icittà sono a quota 1.736. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 578 ie 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 556 ie 1 decesso; nella Asl3 ...

Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 30 luglio: 49.571 nuovi casi e 121 morti - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - lecco_notizie : Covid. Sono 6.146 i nuovi positivi oggi in Lombardia (15,6%), +151 a Lecco - Vincenz28332453 : @sole24ore Gli zombi sono quelli che non hanno la certezza di avere il virus. Il COVID quando si è asintomatici com… -