Covid oggi Italia, 49.571 contagi e 121 morti: bollettino 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) Sono 49.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Sono 49.571 i nuovida Coronavirus in, 302022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. ...

Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi 30 luglio: 49.571 nuovi casi e 121 morti - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - Queen_Raffa : RT @itsmeback_: Oggi 207 morti per Covid, ieri 253. Come a febbraio. Ma è così difficile capire che il siero non funziona? - SergiOrsin : RT @NapoleoniPaolo: Conte ha invitato, a spese nostre, un esercito di spie russe durante il COVID Salvini ha inneggiato, firmato intese, ch… -