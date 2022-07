Covid, news. Il bollettino: 49.571 casi e 121 decessi. Tasso positività al 17,1%. LIVE (Di sabato 30 luglio 2022) Nelle ulltime 24 ore in calo ricoveri (-166) e terapie intensive (-18). Processati 290.013 tamponi (281.658 il giorno prima). Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022, segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. E' quanto emerge dal Report esteso sul Covid in Italia che integra il monitoraggio settimanale. Cento nuovi casi in Cina, 49 dei quali provenienti da infezioni locali Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 luglio 2022) Nelle ulltime 24 ore in calo ricoveri (-166) e terapie intensive (-18). Processati 290.013 tamponi (281.658 il giorno prima). Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022, segnalati 873.791di reinfezione, pari a 5,4% del totale deinotificati nello stesso periodo. E' quanto emerge dal Report esteso sulin Italia che integra il monitoraggio settimanale. Cento nuoviin Cina, 49 dei quali provenienti da infezioni locali

