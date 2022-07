Covid, le notizie. Iss: "Crescono ancora le reinfezioni, sono il 12,6% dei casi". LIVE (Di sabato 30 luglio 2022) Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022 sono stati segnalati 873.791 casi di reinfezione, pari a 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. E' quanto emerge dal Report esteso sul Covid in Italia che integra il monitoraggio settimanale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 54.088 nuovi casi di Covid-19, 244 morti e un tasso di positività del 19,2%. Cento nuovi casi in Cina, 49 dei quali provenienti da infezioni locali Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 luglio 2022) Dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022stati segnalati 873.791di reinfezione, pari a 5,4% del totale deinotificati nello stesso periodo. E' quanto emerge dal Report esteso sulin Italia che integra il monitoraggio settimanale. Nelle ultime 24 orestati registrati in Italia 54.088 nuovidi-19, 244 morti e un tasso di positività del 19,2%. Cento nuoviin Cina, 49 dei quali provenienti da infezioni locali

Agenzia_Ansa : Vaccinazioni anti-influenzali e anti-Covid in farmacia, anche per i bambini. A eseguirle saranno farmacisti abilita… - Agenzia_Ansa : Quasi un milione di persone sono state poste in lockdown in un sobborgo di Wuhan, la città centrale della Cina dove… - Agenzia_Ansa : Il sistema immmunitario ricorda l'infezione da Covid fino a 21 mesi. Scoperti i linfociti T che restano stabili dop… - RosarioP70 : RT @Agenzia_Ansa: COVID | In 2 settimane un milione di casi, 21 da inizio pandemia. Crescono ancora le reinfezioni, sono il 12,6% dei casi… - Agenzia_Ansa : COVID | In 2 settimane un milione di casi, 21 da inizio pandemia. Crescono ancora le reinfezioni, sono il 12,6% dei… -