Covid | la curva in Italia continua a scendere | 49 571 contagiati | 121 morti Tasso positività al 17 | 1%

(Di sabato 30 luglio 2022) Ancora in calo laepidemica in. Oggi sono 49.571 i nuovi casi, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013 (ieri 281.658) con ...

Ancora in calo laepidemica in Italia. Oggi sono 49.571 i nuovi casi, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013 (ieri 281.658) con un tasso di ...Bollettinodi oggi 30 luglio 2022, ladei nuovi positivi. Dalla mappa interattiva sulla situazionein Italia è possibile osservare l'attuale andamento dei contagi, con dei picchi ...Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) – “Direi che siamo al vertice della curva di crescita” dei casi di Covid-19 “forse in una fase di stasi ma la prossima settimana sperabilmente avremo una decrescita.Epidemiologo Donato Greco: convivenza cauta ma non problematica. Ad ottobre il rischio di un mix influenza-Covid ...