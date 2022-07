Covid Italia, 49.571 contagi e 121 morti: bollettino 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 49.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 121 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 290.013 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,1%. In calo i ricoverati, che sono 10.602, 166 in meno da ieri, così come le terapie intensive, che sono 382 contro le 400 di ieri. Da ieri sono guarite 86.714 persone. Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia si attesta a 172.003 vittime. LAZIO - Sono 3.842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 49.571 i nuovida Coronavirus inoggi, 302022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 121. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 290.013 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,1%. In calo i ricoverati, che sono 10.602, 166 in meno da ieri, così come le terapie intensive, che sono 382 contro le 400 di ieri. Da ieri sono guarite 86.714 persone. Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia si attesta a 172.003 vittime. LAZIO - Sono 3.842 i nuovida Coronavirus oggi, 302022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell'ultimo ...

