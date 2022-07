Covid, in Lombardia scende il tasso di positività: a Bergamo 708 nuovi contagi (Di sabato 30 luglio 2022) Con 39.372 tamponi effettuati è di 6.146 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 15,6% (venerdì era al 17,3%). Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 53) e in sensibile calo nei reparti (-55, 1.448). Sono 26 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.535. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.729 contagi, a Bergamo 708, a Brescia 865, a Como 322, a Cremona 310, a Lecco 151, a Lodi 186, a Mantova 322, a Monza e Brianza 468, a Pavia 417, a Sondrio 91 e a Varese 431. Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) Con 39.372 tamponi effettuati è di 6.146 il numero dipositivi alregistrati in, con undicheal 15,6% (venerdì era al 17,3%). Il numero dei ricoverati è in lieve aumento nelle terapie intensive (+1, 53) e in sensibile calo nei reparti (-55, 1.448). Sono 26 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.535. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.729, a708, a Brescia 865, a Como 322, a Cremona 310, a Lecco 151, a Lodi 186, a Mantova 322, a Monza e Brianza 468, a Pavia 417, a Sondrio 91 e a Varese 431.

