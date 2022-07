Costa-Gavras | cinema come domanda

numerus_ : @Eat_me_SAMUrai State of Siege — 1972. Costa-Gavras -

Il Sole 24 ORE

... il Vision Award Ticinomoda a Laurie Anderson, il Locarno Kids Award la Mobiliare a Gitanjali Rao, il Premio Raimondo Rezzonico a Jason Blum, il Pardo alla carriera Ascona - Locarno a...L'atteso film su Marylin Monroe di Andrew Dominik ('Blonde', con Ana De Armas nei panni della protagonista) il terzo film di Romeain, figlio di('Athina') e, tra gli altri, quello del regista iraniano Jafar Panahi condannato dal regime ('Khers Nist' definito in conferenza stampa da Alberto Barbera 'il più bello di quelli che ha ... Locarno Film Festival: la 75esima edizione tra passato e futuro Si è conclusa a Yerevan l’edizione 2019 del Film Festival Internazionale Albicocca d’oro, un festival che si presenta come un crocevia di culture e civiltà diverse con numerosi film che rappresentano ...Cinque gli autori italiani in Concorso alla 79ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia (31 agosto-10 settembre 2022), nell'anno in cui ricorre il 90° anniversario della sua fondazione: Gianni Ame ...