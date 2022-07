Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 30 luglio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di sabato 30 luglio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: i dati dei casi e il bollettino di oggi: L'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epid… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 luglio: 49.571 nuovi casi, i morti sono 121 - AngelaPaganotti : RT @AuroraLittleSun: La Stampa: Coronavirus, Aifa: “Una reazione avversa ogni mille vaccini”. L’82% non è grave. 140 milioni di dosi in I… - GiancarloGarci6 : RT @AuroraLittleSun: La Stampa: Coronavirus, Aifa: “Una reazione avversa ogni mille vaccini”. L’82% non è grave. 140 milioni di dosi in I… -