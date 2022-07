Coronavirus, 121 morti e 49.571 casi. Migliorano i ricoveri, tasso di positività al 17,1% (Di sabato 30 luglio 2022) Il bollettino del 30 luglio 2022 Secondo i dati odierni del bollettino elaborato da Ministero della Salute e Protezione Civile, in Italia sono stati registrati 49.571 nuovi casi di Coronavirus (ieri 54.088) e 121 decessi (ieri 244) nelle ultime 24 ore. Sono 1.286.726 gli attualmente positivi nel Paese. Il tasso di positività si attesta all’17,1%. La situazione negli ospedali In 10.602 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: un calo rispetto a ieri, quando la somma era pari a 10.768. Sono invece 382 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; ieri i reparti contavano 18 persone in più. Ad oggi, a trovarsi in isolamento domiciliare sono 1.275.742. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 19.457.330. Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) Il bollettino del 30 luglio 2022 Secondo i dati odierni del bollettino elaborato da Ministero della Salute e Protezione Civile, in Italia sono stati registrati 49.571 nuovidi(ieri 54.088) e 121 decessi (ieri 244) nelle ultime 24 ore. Sono 1.286.726 gli attualmente positivi nel Paese. Ildisi attesta all’17,1%. La situazione negli ospedali In 10.602 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: un calo rispetto a ieri, quando la somma era pari a 10.768. Sono invece 382 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva; ieri i reparti contavano 18 persone in più. Ad oggi, a trovarsi in isolamento domiciliare sono 1.275.742. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 19.457.330. Tamponi edi ...

infoitinterno : Bollettino Covid, oggi in Italia 49.571 contagi e 121 morti per Coronavirus - VivMilano : RT @Etherbankingita: Covid, 49.571 nuovi casi (-27,3% su base settimanale) e 121 decessi - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, 49.571 nuovi casi su 290.013 tamponi e altri 121 morti #covid #coronavirus - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - Frankf1842 : RT @fanpage: #Covid19, il bollttino di oggi, #20luglio -