Coppa di Germania | il Borussia Dortmund vince e Terzic dedica vittoria ad Haller

(Di sabato 30 luglio 2022) Ilparte con unanel primo ufficiale della stagione con un 3-0 nelladicontro il Monaco 1860. I gialloneri, alle prese con il post-Haaland, devono fare a meno anche del nuovo acquisto Sebastiencui è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. Ladel tecnico Edinè per lui. “Ci manca ogni giorno, come persona – le sue parole – Gli abbiamo promesso di raggiungere il prossimo turno. Siamo molto felici di averlo realizzato”.è già stato sottoposto a un intervento chirurgico che lo terrà ai box almeno per qualche mese, il ds Kehl non ha escluso altri acquisti ma intantosi gode Malen autore di un gol e di un assist. “Mi è piaciuto molto Malen, ...

Sfida tra due delle squadre più forti del territorio tedesco: in campo chi ha conquistato l'ultima Bundesliga e la formazione vincitrice delladi. Dunque già a luglio verrà assegnato ...