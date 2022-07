Coppa di Germania | Bayer Leverkusen e Colonia sono già fuori | Aspirine eliminate da una squadra di terza serie

Marylena_88 : RT @sportface2016: #BayerLeverkusen, subito fuori dalla Coppa di Germania: vince 4-3 l'Elversberg - sportface2016 : #BayerLeverkusen, subito fuori dalla Coppa di Germania: vince 4-3 l'Elversberg - FlashJ18 : RT @GoalItalia: La stagione di Schick e del Leverkusen inizia malissimo: fuori al primo turno di Coppa contro l'Elversberg, neopromossa in… - AnthonyACM7 : RT @GoalItalia: La stagione di Schick e del Leverkusen inizia malissimo: fuori al primo turno di Coppa contro l'Elversberg, neopromossa in… - MaStep92__ : RT @GoalItalia: La stagione di Schick e del Leverkusen inizia malissimo: fuori al primo turno di Coppa contro l'Elversberg, neopromossa in… -

Subito eliminato il Bayer Leverkusen indi. Schick e compagni sono stati battuti a sorpresa al primo turno eliminatorio sul campo dell'Elversberg, formazione che milita nella terza serie tedesca (la nostra Serie C) e che si ...Nella serata di venerdì, il Borussia Dortmund ha battuto il Monaco 1860 3 - 0 nel primo turno delladie l'allenatore dei gialloneri Edin Terzic ha dedicato la vittoria proprio a ...(ANSA) - WEMBLEY, 30 LUG - Assente nella semifinale dell'Europeo femminile di calcio contro la Francia a causa della positività al Covid, ...Momento difficile per il nuovo attaccante del Borussia Dortmund, che non scenderà in campo per diversi mesi dopo gli ultimi aggiornamenti.