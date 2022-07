Consumo di suolo, nella Bergamasca altri 143 ettari di cemento nel 2021: il report (Di sabato 30 luglio 2022) Rapporto Ispra La nostra provincia è 4 a in Italia per Consumo di suolo: l’11,9% del territorio. Negli ultimi 15 anni sparite aree verdi per l’equivalente di 2.666 campi da calcio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 30 luglio 2022) Rapporto Ispra La nostra provincia è 4 a in Italia perdi: l’11,9% del territorio. Negli ultimi 15 anni sparite aree verdi per l’equivalente di 2.666 campi da calcio.

