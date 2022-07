Conosce un bambino napoletano sui social, lo incontra e ne abusa (Di sabato 30 luglio 2022) Lo Conosce sui social usando falsi profili, gli dà appuntamento a Salerno e abusa sessualmente di lui. E’ l’inquietante vicenda ricostruita dalla Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo, G.F., nei cui confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla Procura di Salerno. L’orco risiede in provincia di Avellino. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 30 luglio 2022) Losuiusando falsi profili, gli dà appuntamento a Salerno esessualmente di lui. E’ l’inquietante vicenda ricostruita dalla Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo, G.F., nei cui confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla Procura di Salerno. L’orco risiede in provincia di Avellino. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

