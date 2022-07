Confcommercio:per terziario raddoppia bolletta annua energia (Di sabato 30 luglio 2022) La bolletta energetica del 2022, per le aziende del settore terziario, raddoppierà a 24 miliardi di euro contro gli 11 del 2021 nonostante una qualche stabilizzazione dei prezzi e un calo rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Laenergetica del 2022, per le aziende del settore, raddoppierà a 24 miliardi di euro contro gli 11 del 2021 nonostante una qualche stabilizzazione dei prezzi e un calo rispetto ...

Confcommercio : Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo… - ConfCommercioAb : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del… - SassiLive : CONFCOMMERCIO: PER ATTIVITÀ TERZIARIO FORTI AUMENTI A LUGLIO BOLLETTA CONSUMI ENERGETICI - gazzettaparma : Le previsioni - ConfcommRoma : RT @Confcommercio: Il presidente #Sangalli: 'Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del… -