Community Shield | Liverpool-Manchester City 1-1 LIVE | pareggio di Julian Alvarez al debutto

DiMarzio : #CommunityShield | @LFC e @ManCity si contendono il primo trofeo stagionale - DiMarzio : #FACommunityShield | Le scelte ufficiali di #Klopp e #Guardiola per la sfida tra @LFC e @ManCity - mundodeportivo : ?? PENALTI - dalbertocarlos_ : @giovaeffe C’è Zeppieri e tu guardi il Community Shield, mah - ada_cotugno : Ricordiamo che nel Community Shield in caso di parità al 90’ si passerà direttamente ai calci di rigore. Non sono p… -

Liverpool che ha perso brillantezza dopo il gol di Alexander - Arnold ma i Reds non rischiano negli ultimi minuti del primo tempo, arrivando all'intervallo di questoin vantaggio di ...La partita Liverpool - Manchester City di Sabato 30 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finale diLEICESTER - Sabato 30 luglio , al King Power Stadium di Leicester, Liverpool e Manchester City scenderanno in campo per contendersinelprimo impegno ufficiale della ...CALCIO - Al debutto col Manchester City, Erling Haaland è entrato al centro di una protesta ambientalista contro il problema-rifiuti in Inghilterra.Una conclusione di Alexander-Arnold deviata da Akè batte Ederson al 21' e porta avanti il Liverpool nel Community Shield.