Commerciante ucciso a martellate nel suo negozio (Di sabato 30 luglio 2022) Omicidio in provincia di Avellino. Un Commerciante è stato ucciso a martellate nel suo negozio. La vittima ha 56 anni ed era di origine cinese. Ferito anche un altro uomo, che si trovava nell'esercizio commerciale. Al momento dell'aggressione nel...

fattoquotidiano : Avellino, commerciante ucciso a martellate nel suo negozio. Gravemente ferito un cliente - fratotolo2: Un nigeriano 20enne ha ucciso a colpi di martello un commerciante cinese. Questa notizia non aprirà le edizioni dei telegi…