Classifica Tour de France femminile 2022, settima tappa: Annemiek van Vleuten si assicura la vittoria. Persico e Longo Borghini sesta e settima (Di sabato 30 luglio 2022) In montagna si ribaltano gli equilibri ed Annemiek van Vleuten li fa girare tutti dalla sua parte: la neerlandese domina la settima tappa del Tour de France femminile 2022 e si assicura praticamente la vittoria finale, con una frazione ancora da percorrere. Seconda Demi Voellering, staccate le italiane Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini, ora sesta e settima Andiamo a scoprire la nuova graduatoria. Classifica GENERALE Tour DE France 2022 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) In montagna si ribaltano gli equilibri edvanli fa girare tutti dalla sua parte: la neerlandese domina ladeldee sipraticamente lafinale, con una frazione ancora da percorrere. Seconda Demi Voellering, staccate le italiane Silviaed Elisa, oraAndiamo a scoprire la nuova graduatoria.GENERALEDEFoto: Lapresse

