Classifica FIMI | La Dolce Vita di nuovo al vertice tra i singoli | Lazza è ancora primo tra gli album

(Di sabato 30 luglio 2022) Tananai (Foto dal suo profilo Instagram) Piccoli ma significativi cambiamenti nelladal 22 al 28 luglio 2022. Dopo una pausa di una settimana, Ladi Fedez, Tananai e Mara Sattei si riprende facilmente la prima posizione della chart. Negli, invece,al. Ecco tutte le posizioni. Come già anticipato, per quanto riguarda i, Lasi è ripresa il primato, facendo scendere S!r! di Tha Supreme,e Sfera Ebbasta in seconda posizione. I Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe sono terzi (+1), mentre Rhove con Shakerando è alla numero 4 (-1). Stabili Tropicana dei Boomdabash e Annalisa ...

... dopo il già annunciato e previsto concerto di MATTEO ROMANO BRESH , rapper genovese, reduce dal successo dell'album "Oro Blu" con cui ha conquistato il primo posto della/gfk degli ...Blanco sale al terzo posto, Rkomi quarto. Stabili Marracash e Rocco Hunt. Non ci sono grosse novità nelle classifiche della Hit Parade. Stando alle rilevazioni effettuate da/Gfk, nelladei dischi più venduti resta saldo al primo posto Lazza con l'album "Sirio", seguito a ruota da Irama, che resta al secondo posto con "Il giorno in cui ho smesso di pensare". I singoli più venduti a fine luglio 2022: una classifica con il profumo di tv e de “La dolce vita” Piccoli ma significativi cambiamenti nella Classifica FIMI dal 22 al 28 luglio 2022. Dopo una pausa di una settimana, La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei si riprende facilmente la prima posi ...La classifica Fimi dei singoli più venduti a fine luglio 2022 in Italia. E chi di loro è apparso in tv nei vari festival ...