Clasica San Sebastian 2022, risultati ed ordine d'arrivo: vince Evenepoel

I risultati e l'ordine d'arrivo della Clasica di San Sebastian 2022, tradizionale appuntamento di ciclismo successivo al Tour de France. Dopo 224,8 chilometri, il vincitore è uno straordinario Remco Evenepoel, che si concede il bis dopo il trionfo alla Liegi-Bastogne-Liegi. Dominio assoluto del fuoriclasse belga, che ha primeggiato dopo un attacco solitario di 40 chilometri ed un arrivo in passerella dopo aver schiantato tutti i suoi principali avversari. Secondo posto per il francese Sivakov mentre è arrivato sul gradino più basso del podio il belga Benoot. A seguire l'olandese Mollema, lo spagnolo Rodriguez ed il britannico Yates.

risultati ED ordine d'arrivo
1 Evenepoel Remco Quick-Step Alpha

