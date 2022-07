Clamoroso | svelato il retroscena del litigio tra Juric e Vagnati | cosa è successo

(Di sabato 30 luglio 2022) Il furiososcoppiato pochi giorni fa tra il tecnico del Torino Ivane il ds Davide, ha destato grande scalpore e preoccupazione per la situazione in casa Toro. Le rassicurazioni e i chiarimenti del presidente Urbano Cairo e della sua dirigenza non si sono fatti attendere e nelle ultime ore la situazione sembra esser tornata alla normalità. Come riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, però, sono stati svelati alcuni motivi che hanno creato dissidio e successivamente portato allo scontro tra i due.– Tra i motivi di dissidio tra #e #c’erano 3 calciatori bloccati e formalmente chiusi dal diesse per il #Torino, ma bocciati dal tecnico croato: il centrale Jason #Denayer, il centrocampista Giulio #Maggiore e il fantasista ...

ilGiornale.it

Ecco però arrivare ildietrofront. In pratica il giornalista non verrà più sostituito, ma ... ha ancheil motivo per cui Mediaset ha preso questa decisione all'ultimo minuto. In base ...... attraverso la pagina Investigatore Social, hacosa sarebbe accaduto tra Totti e Noemi ... il quale avrebbe dato un ultimatumal capitano 'o scegli lei o scegli me, sono stanca di ... Clamorosa gaffe della Siae: così ha svelato l'identità del rapper Liberato "Sento di non essere parte del progetto della proprietà e questo non mi permette di lavorare con la giusta tranquillità".Torna a parlare Maurizio Costanzo che ha deciso di fare una clamorosa confessione nel corso della sua rubrica: stavolta c'entra Antonella Clerici.