Civitanova Marche | sarebbe stato meglio se chi ha fatto il video che circola sui social fosse intervenuto per evitare l’omicidio

(Di sabato 30 luglio 2022) I fatti sono questi. Nella giornata del 29 luglio, in una delle strade dello shopping di, un uomo ha aggredito un cittadino nigeriano disabile, Alika Ogorchukwu, colpendolo a morte ripetutamente. In seguito al pestaggio avvenuto in pieno centro, lo stesso Alika Ogorchukwu è deceduto dopo l’intervento del 118, che ha provato invano di rianimare la vittima. Di questo pestaggio esiste unche ha immediatamenteil giro delle chat, deinetwork e – infine – èpubblicato da diverse testate online. Ilfa capire quanto siaviolento e gratuito il pestaggio e quanta indifferenza ci sia stata da parte delle persone che stavano assistendo alla scena (alcune di queste si sono limitate a gridare da lontano un ...