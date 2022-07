Civitanova Marche, l'omicidio ripreso dai telefonini dei passanti. "Così lo ammazzi", ma nessuno interviene (Di sabato 30 luglio 2022) "Oh, Così lo ammazzi" urla un passante. Ma nessuno interviene, anzi, si trova persino il tempo di riprendere con gli smartphone un omicidio in diretta. E' quanto avvenuto ieri in pieno centro a Civitanova Marche dove il 39enne Alika Ogorchukwu è stato ucciso da un 32enne di origini campane. Ancora da definirsi il movente dell'omicidio: sembra che la lite sia scaturita in seguito ad un complimento di troppo rivolto dalla vittima alla fidanzata dell'omicida. Leggi su lastampa (Di sabato 30 luglio 2022) "Oh,lo" urla un passante. Ma, anzi, si trova persino il tempo di riprendere con gli smartphone unin diretta. E' quanto avvenuto ieri in pieno centro adove il 39enne Alika Ogorchukwu è stato ucciso da un 32enne di origini campane. Ancora da definirsi il movente dell': sembra che la lite sia scaturita in seguito ad un complimento di troppo rivolto dalla vittima alla fidanzata dell'omicida.

