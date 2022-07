Civitanova Marche | l' omicidio ripreso dai telefonini dei passanti Così lo ammazzi | ma nessuno interviene

(Di sabato 30 luglio 2022) "Oh,lo" urla un passante. Ma, anzi, si trova persino il tempo di riprendere con gli smartphone unin diretta. E' quanto avvenuto ieri in pieno centro adove il 39enne Alika Ogorchukwu è stato ucciso da un 32enne di origini campane. Ancora da definirsi il movente dell': sembra che la lite sia scaturita in seguito ad un complimento di troppo rivolto dalla vittima alla fidanzata dell'omicida.

lui faceva l'ambulante mentre lei l'addetta alle pulizie a San Severino, nel Maceratese Al figlio Emmanuel di 8 anni glielo ha detto soltanto ieri mattina che il padre non c'era ...'Italia, non lasciarmi sola', ha implorato la moglie di Alika Ogorchukwu, il 39enne aggredito e ucciso ieri pomeriggio nel centro didal 32enne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Parole interrotte dal pianto incontrollabile per una tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del suo figlioletto di 8 anni ...Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele Civitanova Marche, omicidio di Alika. La riflessione di Luigi Ciotti. Il male non è solo di chi lo commette ma anche di chi guarda e lascia fare oppur ...CIVITANOVA MARCHE - Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano 39enne aggredito e ucciso ieri pomeriggio in centro a Civitanova Marche, è stato seguito dall'aggressore, che poi lo ha colpito prima con la ...