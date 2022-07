Civitanova Marche, chi era la vittima uccisa in strada da un italiano (Di sabato 30 luglio 2022) che non aveva apprezzato la frase rivolta alla compagna Nel primo pomeriggio di ieri, 29 luglio, un ambulante nigeriano è stato aggredito e ucciso da un 32enne di origini campane a Civitanova Marche. La vittima avrebbe avvicinato la compagna dell’uomo per chiedere di acquistare la sua merce o di dargli del denaro. Ma a scatenare la furia dell’assassino, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, sarebbe stata la frase: «Bella compra i miei fazzoletti o dammi un euro». L’uomo, sentita la frase, si sarebbe scagliato sull’ambulante e lo avrebbe colpito ripetutamente fino ad ucciderlo. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena, mentre si apprende che chi ha assistito alla scena ha gridato di lasciarlo stare, altrimenti lo avrebbe ucciso. L’aggressore non si è fermato e quando ormai la vittima era morta, si è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022) che non aveva apprezzato la frase rivolta alla compagna Nel primo pomeriggio di ieri, 29 luglio, un ambulante nigeriano è stato aggredito e ucciso da un 32enne di origini campane a. Laavrebbe avvicinato la compagna dell’uomo per chiedere di acquistare la sua merce o di dargli del denaro. Ma a scatenare la furia dell’assassino, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, sarebbe stata la frase: «Bella compra i miei fazzoletti o dammi un euro». L’uomo, sentita la frase, si sarebbe scagliato sull’ambulante e lo avrebbe colpito ripetutamente fino ad ucciderlo. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena, mentre si apprende che chi ha assistito alla scena ha gridato di lasciarlo stare, altrimenti lo avrebbe ucciso. L’aggressore non si è fermato e quando ormai laera morta, si è ...

