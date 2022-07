Ciò che incornici dice chi sei? (Di sabato 30 luglio 2022) Il fascino, la bellezza e la modernità del mondo gnè-gnè. Quelli che espongono Almirante e Mussolini nelle cornicette non sono più fascisti anche se il fascismo, insomma. Quelli con Lenin e Togliatti non sono comunisti e il comunismo, d’altronde, non confinò col fascismo. Quelli con Bolle nel cuore non apprezzeranno pazzamente la danza, questo può essere, speriamo almeno Mapplethorpe. Quelli con Putin riquadrato mica per forza lo approvano, giurano di no, sono solo inarrivabili studiosi della geopolitica e dei ragionamenti complessi interdetti ai terra terra. Quantunque, insomma, si potrebbe obiettare. E fin qui tutto chiaro, cristallino, definito. Quelli con Marylin Monroe, o Brigitte Bardot e perfino una Jennifer Lopez esposte in bella vista nel tinello, vedi mai Berlinguer, invece, non è tanto che siano cafoni, sono criptici. Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) Il fascino, la bellezza e la modernità del mondo gnè-gnè. Quelli che espongono Almirante e Mussolini nelle cornicette non sono più fascisti anche se il fascismo, insomma. Quelli con Lenin e Togliatti non sono comunisti e il comunismo, d’altronde, non confinò col fascismo. Quelli con Bolle nel cuore non apprezzeranno pazzamente la danza, questo può essere, speriamo almeno Mapplethorpe. Quelli con Putin riquadrato mica per forza lo approvano, giurano di no, sono solo inarrivabili studiosi della geopolitica e dei ragionamenti complessi interdetti ai terra terra. Quantunque, insomma, si potrebbe obiettare. E fin qui tutto chiaro, cristallino, definito. Quelli con Marylin Monroe, o Brigitte Bardot e perfino una Jennifer Lopez esposte in bella vista nel tinello, vedi mai Berlinguer, invece, non è tanto che siano cafoni, sono criptici.

AlbertoBagnai : Sappia (e faccia) la destra ciò che fa la sinistra: - antoniospadaro : Ciò che Francesco ha detto (sin da quando era vescovo) e dice sugli #indigeni in varie parti de mondo plasma un mod… - lorepregliasco : La desistenza con il Rosatellum è sostanzialmente impossibile. Ciò che sarebbe possibile, invece, è una alleanza 't… - ManucoSegura : RT @ParoleCristiane: Non ti preoccupare di sapere chi sta dalla tua parte e chi ti è contro; impegnati piuttosto a fare in modo che Dio sia… - ulcikdq19 : RT @MariGe49975095: @3Shvets Finora, tutto ciò che vedo, sento o sento nel mio cuore su Dimash è quasi a livello spirituale. Questa persona… -

Riconoscersi. Includere per trasformare l'esistente Quando infatti il lavoro non è più espressione della persona, perché si non comprende più il senso di ciò che si sta facendo, diventa schiavitù. A ben guardare però, forse oggi risulta più utile ... Omicidio a Civitanova Marche, quegli spettatori incapaci fermare la violenza Mentre leggo le prime notizie che arrivano da Civitanova Marche , sull'assassinio brutale, in pieno sole, in pieno centro, lungo Corso Umberto I nell'ultimo venerdì di luglio, temo ciò che diremo, penseremo, ascolteremo sulle ragioni per le quali ciò che è accaduto, è accaduto. Alika Ogorchukwu è stato ammazzato con la stampella che gli reggeva i passi in seguito a un incidente ... Servizio Informazione Religiosa Quando infatti il lavoro non è più espressione della persona, perché si non comprende più il senso disi sta facendo, diventa schiavitù. A ben guardare però, forse oggi risulta più utile ...Mentre leggo le prime notiziearrivano da Civitanova Marche , sull'assassinio brutale, in pieno sole, in pieno centro, lungo Corso Umberto I nell'ultimo venerdì di luglio, temodiremo, penseremo, ascolteremo sulle ragioni per le qualiè accaduto, è accaduto. Alika Ogorchukwu è stato ammazzato con la stampellagli reggeva i passi in seguito a un incidente ... Guardando a Santa Marta, per non perdere ciò che è importante