Ciclismo | Filippo Ganna non parteciperà agli Europei Marco Villa | “Prepariamo bene i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022)non2022 di, che andranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 23 agosto. Il Campione del Mondo a cronometro si è chiamato fuori dalla rassegna continentale, aperta alle prove su strada e su pista (oltre che a BMX e mountain bike). A confermarlo è stato, CT della Nazionale su pista, in un’intervista concessa ai nostri microfoni: “A oggi non sono in programma, aveva intenzione di fare la prova su strada ma non so che cos’abbia deciso. Lasciamo stare per quanto riguarda la pista e. Verrà in pista ad allenarsi nei prossimi giorni per finalizzare il lavoro su strada“.è ...