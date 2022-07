Chiesa, Papa Francesco è stanco: “Dimissioni? Porta aperta. Potrei farmi da parte” (Di sabato 30 luglio 2022) Papa Francesco e le Dimissioni da Pontefice: non è affatto un tabù. Interpellato dai giornalisti sul volo di ritorno dal viaggio in Canada, il Papa, come riPorta AgenSIR, ha risposto così alle domande sulle sue eventuali Dimissioni, tema che torna ricorrente nelle ultime dichiarazioni del numero uno del Vaticano: “La Porta è aperta, è un'opzione normale, ma fino ad oggi non ho bussato a questa Porta, non ho detto andrà in questa stanza, non ho sentito di pensare a questa possibilità. Ma questo non vuol dire che dopodomani non cominci a pensare, no? Ma in questo momento sinceramente no. Sulle mie Dimissioni, vorrei ringraziare per un bell'articolo che ha scritto una di voi mettendoci tutti i segnali che potevano ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022)e leda Pontefice: non è affatto un tabù. Interpellato dai giornalisti sul volo di ritorno dal viaggio in Canada, il, come riAgenSIR, ha risposto così alle domande sulle sue eventuali, tema che torna ricorrente nelle ultime dichiarazioni del numero uno del Vaticano: “La, è un'opzione normale, ma fino ad oggi non ho bussato a questa, non ho detto andrà in questa stanza, non ho sentito di pensare a questa possibilità. Ma questo non vuol dire che dopodomani non cominci a pensare, no? Ma in questo momento sinceramente no. Sulle mie, vorrei ringraziare per un bell'articolo che ha scritto una di voi mettendoci tutti i segnali che potevano ...

