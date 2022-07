Chiellini sfiora il gol della stagione: gli ex compagni della Juventus sconvolti in tribuna | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Continua la stagione molto importante dei Los Angeles Fc che guidano la classifica della MLS con ampio margine. La squadra si è ulteriormente rinforzata con i colpi Chiellini in difesa e Bale in attacco. In particolar modo il difensore ex Juventus è stato protagonista di prestazioni di altissimo livello. L’ultima partita contro i Seattle Sounders si è conclusa sul risultato di 2-1: dopo 14 minuti l’autogol di Murillo, poi Chiellini e compagni sono riusciti a ribaltare tutto con Opoku e Vela. Un VIDEO della partita è diventato virale sui social e riguarda proprio Giorgio Chiellini. L’ex Juventus ha lasciato partire un tiro da distanza quasi impossibile che sfiora il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Continua lamolto importante dei Los Angeles Fc che guidano la classificaMLS con ampio margine. La squadra si è ulteriormente rinforzata con i colpiin difesa e Bale in attacco. In particolar modo il difensore exè stato protagonista di prestazioni di altissimo livello. L’ultima partita contro i Seattle Sounders si è conclusa sul risultato di 2-1: dopo 14 minuti l’autogol di Murillo, poisono riusciti a ribaltare tutto con Opoku e Vela. Unpartita è diventato virale sui social e riguarda proprio Giorgio. L’exha lasciato partire un tiro da distanza quasi impossibile cheil ...

