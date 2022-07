Chiara Ferragni mostra la prima foto in assoluto che ha visto di Fedez e svela cosa ha pensato (Di sabato 30 luglio 2022) Chiara Ferragni non smette mai di lasciare il segno con i suoi divertentissimi video. Archiviata la polemica con la giornalista Selvaggia Lucarelli nata in seguito al TikTok dell’influencer sugli accappatoi degli hotel, l’imprenditrice digitale ha raccontato un curioso retroscena su Fedez. Sul social media che sta spopolando da qualche mese a qualche parte, Chiara Ferragni ha mostrato la prima foto che ha visto del rapper (si tratterebbe di un servizio fotografico uscito su Rolling Stone nel 2014, ndr) e la sua reazione! Siete pronti per una piccola storia divertente alla 8 e mezzo di sera? – Questa copertina, che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere, è la prima ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 luglio 2022)non smette mai di lasciare il segno con i suoi divertentissimi video. Archiviata la polemica con la giornalista Selvaggia Lucarelli nata in seguito al TikTok dell’influencer sugli accappatoi degli hotel, l’imprenditrice digitale ha raccontato un curioso retroscena su. Sul social media che sta spopolando da qualche mese a qualche parte,hato lache hadel rapper (si tratterebbe di un serviziografico uscito su Rolling Stone nel 2014, ndr) e la sua reazione! Siete pronti per una piccola storia divertente alla 8 e mezzo di sera? – Questa copertina, che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere, è la...

ParliamoDiNews : Chiara Ferragni con la foto di Fedez in bagno/ `Ma non chiedetemi il motivo` #ChiaraFerragni @ChiaraFerragni #Fedez… - infoitcultura : Chiara Ferragni svela quale è stata la prima foto che ha visto di Fedez e come ha reagito - infoitcultura : 'Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Fedez' la rivelazione di Chiara Ferragni - infoitcultura : Chiara Ferragni, ecco la prima foto che ha visto di Fedez: «È in bagno, non chiedetemi il motivo» - infoitcultura : Qual è la prima foto che Chiara Ferragni ha visto di Fedez? Eccola! -