Chiara Ferragni | “La prima foto che ho visto di Fedez? Adesso è in bagno | non chiedetemi perché” L’ironia dell’influencer

(Di sabato 30 luglio 2022) A casa Ferragnez è tempo di rispolverare ricordi.è tornata su Tik Tok per raccontare un simpatico aneddoto della sua storia d’amore con. L’imprenditrice digitale ha mostrato ai suoi milioni di follower lache hadel rapper, quando ancora i due non si erano conosciuti. L’immagine in questione? La copertina della rivista musicale Rolling Stone risalente al 2014, che ritraevaa petto nudo con le braccia incrociate. Otto anni fa laabitava a Los Angeles e le era capitato di scorgere lain aeroporto: “Ero tornata a Milano per dei lavori e un giorno andando verso l’aeroporto, era ottobre 2014, hoquesta cover in edicola – ha spiegato – Ho detto ‘ma chi sarà questo tipo?’, sarà un ...

Vi siete mai chiesti da dove arrivino i nomi Leone e Vittoria , dati ai figli die Fedez Propriosu TikTok ha deciso di raccontare, su richiesta di una delle sue milioni di follower, quali siano state le ispirazioni per i nomi del primogenito Leone, nato ...L'ultima 'follia' di, che giorno dopo giorno rende sempre più incandescente la sua estate - social. Già, perché come diciamo da tempo, l'influencer in queste settimane si è letteralmente scatenata, tra ...