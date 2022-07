Chiara Ferragni | ecco la prima foto che ha visto di Fedez | «È in bagno | non chiedetemi il motivo»

occhio_notizie : La rivelazione di Chiara Ferragni: ''Ecco cosa ho pensato la prima volta che visto Fedez'' #chiaraferragni #fedez - telodogratis : “Ecco cosa ho pensato la prima volta che ho visto Fedez” la rivelazione di Chiara Ferragni - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni, la rivelazione che spiazza: `Simbolo del nostro amore` #chiara #ferragni @ChiaraFerragni… - Max0758550955 : RT @flayawa: @Natizevi Un servizio fuori luogo è di pessimo gusto. Sembrava che stessero parlando di Fedez e Chiara Ferragni. Osceno. - Luxgraph : Chiara Ferragni lo rifà e 'ruba' un nuovo accappatoio: lo scherzo -

Selvaggia Lucarelli e: È ancora guerra Selvaggia Lucarelli, dopo essersi scontrata con Fedez , è passata alla moglie di quest'ultimo . La giornalista aveva impietosamente detto la sua ...E di commenti negativi ne sono arrivati a migliaia sotto all'ultimo post pubblicato dasu Instagram, nel quale sfoggia un paio di jeans nude look. Da settimane...Tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli è ancora guerra. Ecco il pungente post che la giornalista ha scritto per l'influencer... senza risparmiarsi.Leone e Vittoria hanno passato il pomeriggio con la nonna materna, Marina Di Guardo, e si sono divertiti tantissimo tra corse nel parco e giri in altalena ...