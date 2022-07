Chiara Ferragni e le confessioni su Fedez: “La prima volta che l’ho visto, cosa ho pensato” (Di sabato 30 luglio 2022) Alla faccia di chi giurava sarebbero durati da Natale a Santo Stefano, Fedez e Chiara Ferragni festeggeranno tra poco 6 anni d’amore. La regina delle influencer ieri su TikTok ha raccontato un curioso aneddoto sul marito. Chiara ha svelato qual è stata la prima volta che ha visto Fedez (in foto). “Ho una storia divertente da raccontarvi. Questa copertina del Rolling Stone, adesso l’abbiamo messa nel bagno perché non sapevamo dove metterla, è la prima foto che io ho mai visto di Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, perché dal 2013 al 2018 ho vissuto a Los Angeles. Un giorno tornando qui e andando verso l’aeroporto ho visto questa cover dell’ottobre 2014 – quando vivevo da circa 1 anno in ... Leggi su biccy (Di sabato 30 luglio 2022) Alla faccia di chi giurava sarebbero durati da Natale a Santo Stefano,festeggeranno tra poco 6 anni d’amore. La regina delle influencer ieri su TikTok ha raccontato un curioso aneddoto sul marito.ha svelato qual è stata lache ha(in foto). “Ho una storia divertente da raccontarvi. Questa copertina del Rolling Stone, adesso l’abbiamo messa nel bagno perché non sapevamo dove metterla, è lafoto che io ho maidi Fede. Ero tornata a Milano per dei lavori, perché dal 2013 al 2018 ho vissuto a Los Angeles. Un giorno tornando qui e andando verso l’aeroporto hoquesta cover dell’ottobre 2014 – quando vivevo da circa 1 anno in ...

