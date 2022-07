Chiara Ferragni, boom di ricavi, ecco quanto guadagna la sua società (Di sabato 30 luglio 2022) Chiara Ferragni è una modella e influencer italiana e fino al 2017 è stata CEO e presidente di The Blonde Salad. Inoltre, l’imprenditrice è diventata CEO del suo brand, Chiara Ferragni Collection, e punta ad espandersi negli Stati Uniti ed in Asia. Ma quanto guadagna la società di Chiara Ferragni? Questa è la domanda che L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 30 luglio 2022)è una modella e influencer italiana e fino al 2017 è stata CEO e presidente di The Blonde Salad. Inoltre, l’imprenditrice è diventata CEO del suo brand,Collection, e punta ad espandersi negli Stati Uniti ed in Asia. Maladi? Questa è la domanda che L'articolo proviene da CheSuccede.it.

angiuoniluigi : RT @leggoit: Chiara #Ferragni ammette: «Oddio, ci sono cascata di nuovo!». Ma non è come sembra... - infoitcultura : Chiara Ferragni, jeans dal lato B “scoperto”: il video che fa impazzire il web - infoitcultura : Chiara Ferragni, jeans bucati sul Lato B: visione proibita - infoitcultura : Chiara Ferragni, il jeans dal lato B scoperto - infoitcultura : Lato B da urlo per Chiara Ferragni con dei jeans speciali -