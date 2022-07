Chi sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle che non potranno ricandidarsi (Di sabato 30 luglio 2022) Giuseppe Conte ha optato per la conferma della regola dei due mandati per gli eletti del M5s senza prevedere alcuna deroga, si possono tirare le somme su chi non tornerà – per lo meno sotto le insegne pentastellate – nella prossima legislatura. Tra di loro, come è noto, ci sono molti big ma non solo: tra senatori e deputati il conto, al netto di chi ha seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arriva a una cinquantina di eletti. Prima della scissione di Di Maio, infatti, il conto arrivava a 83 parlamentari al secondo mandato, ma sono ovviamente i nomi più roboanti su cui, in queste ore, si sta concentrando l’attenzione. A partire da Roberto Fico il quale, dopo una legislatura da presidente della commissione di Vigilanza Rai e una da presidente di Montecitorio, sarà costretto a dire addio alle aule ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Giuseppe Conte ha optato per la conferma della regola dei due mandati per gli eletti del M5s senza prevedere alcuna deroga, si postirare le somme su chi non tornerà – per lo meno sotto le insegne pentastellate – nella prossima legislatura. Tra di loro, come è noto, cimolti big ma non solo: tra senatori e deputati il conto, al netto di chi ha seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, arriva a una cinquantina di eletti. Prima della scissione di Di Maio, infatti, il conto arrivava a 83al secondo mandato, maovviamente i nomi più roboanti su cui, in queste ore, si sta concentrando l’attenzione. A partire da Roberto Fico il quale, dopo una legislatura da presidente della commissione di Vigilanza Rai e una da presidente di Montecitorio, sarà costretto a dire addio alle aule ...

DaniloToninelli : Come è giusto che sia il #M5S non vuole politici professionisti e dice sì al limite dei due mandati. Bravo… - fabiochiusi : Scrive Rep che Berlusconi sarebbe stato in contatto con l’ambasciatore russo Razov — di cui sposerebbe le tesi. N… - borghi_claudio : @todorov_denis @armandosiri @maxromeoMB Come cinque anni fa ci sarà un programma unitario e poi ci saranno i progra… - Sandro__Milano : @NicolaPorro @pbecchi Purtroppo tutti i Paesi europei si sono allineati alla politica di sudditanza USA e nessuno h… - IndiaMele : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 29.07.2022 Melania e Marella, due delle cucciole recuperate in zona industriale un mese fa. Stanno bene, crescono… -