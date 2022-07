Charity Oriachi | la moglie di Alika vuole guardare negli occhi l’uomo che l’ha ucciso e chiedergli perché

(Di sabato 30 luglio 2022)Ogorchukwu aveva 39 anni. La sua vita si è interrotta bruscamente ieri pomeriggio a Civitanova Marche, quando è statoda un uomo di nazionalità italiana, per futili motivi. Prima è stato picchiato con la sua stampella, era claudicante dopo un incidente, poi è stato soffocato quando era già a terra, inerme. Sua, e la madre del loro figlio Emmanuel, non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto. E a Repubblica dice: “Voglioquelfatto.hamio marito”. Lei si chiama, e di anni ne ha 35. Avrà il doloroso e difficilissimo compito di dover crescere il ...

È sconvolta, moglie 35enne di Alika Ogorchukwu , il venditore ambulante nigeriano pestato a morte nel pomeriggio di venerdì a Civitanova Marche davanti ai passati attoniti e fermi di ..."Voglio guardare quell'uomo negli occhi e chiedergli perché l'ha fatto. Perché ha ucciso mio marito". Si porta una mano alla fronte. Si sente mancare. A 35 anni gli è caduto il mondo addosso. Suo marito, Alika Ogorchukwu , 39 anni, un venditore ambulante nigeriano di accendini e fazzoletti, non c'è più. Adesso ... "Voglio vedere in faccia quell’assassino" Vendeva accendini e fazzoletti a Civitanova Marche. Anche ieri, quando è stato ucciso, Alika Ogorchukwu era nel centro della città, a Corso Umberto, con il borsone pieno degli oggetti che avrebbe vend ...Non si è fermato neanche quando Alika era a terra e non si muoveva più Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, arrestato con l'accusa di omicidio volontario e rapina dopo essersi allontanato. Tanti testimo ...