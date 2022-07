Centrodestra, Salvini: 'Scegliere subito i ministri' (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega continua a smentire influenze russe. 'La manina che ha fatto cadere il governo Draghi è quella di Conte' afferma, promettendo la lista dei ministri prima del voto Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) - Il leader della Lega continua a smentire influenze russe. 'La manina che ha fatto cadere il governo Draghi è quella di Conte' afferma, promettendo la lista deiprima del voto

pfmajorino : L'imbarazzo nel centrodestra è tanto. #Salvini continua a tenere rapporti con Mosca. Una pagina inquietante e peric… - msgelmini : Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia,… - AlexBazzaro : Salvini ha tenuto insieme il centrodestra di Governo, ha detto no a continuare con chi ha provocato la crisi metten… - Mauriacca : @matteosalvinimi Dimostri ogni giorno di essere un cialtrone e contaballe. Se vuoi il voto degli Italiani, impara a… - MariaSemeraro19 : @LiciaRonzulli Centrodestra? Con Salvini e Meloni? NON SIA RIDICOLA!!!! -