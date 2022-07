Celebrity e Royal | le gambe più belle dell’estate 2022

Leggi su amica

(Di sabato 30 luglio 2022) Camila Cabello mostra con orgoglio le sue“latine” in spiaggia (foto: IPA). Che alle celebs piaccia scoprire le, nei selfie come sui red carpet, è un dato di fatto. C’è persino chi le ha assicurate. I calciatori ovviamente – quelle di Cristiano Ronaldo sembrano valere 100 milioni di euro – ma anche modelle, cantanti e attrici come Rihanna e Taylor Swift. Quelle di Heidi Klum, per esempio, sono state assicurate per circa 2 milioni di dollari. Ma con una particolarità: la gamba sinistra vale un po’ meno della destra a causa di una piccola cicatrice sul ginocchio. E adesso che, con l’arrivo dell’estate, ci si scopre per necessità e non per esibizionismo – senza filtri, calze contenitive o altri trucchi – anche i più celebri arti inferiori si preparano al giudizio dei follower. Megan o Kate? Lepiù ...